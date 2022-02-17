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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Трусова расплакалась перед журналистами после окончания олимпийского турнира

В четверг россиянка завоевала серебро на Играх в Пекине
Александра Трусова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова расплакалась перед журналистами после окончания личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала серебряную медаль. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Золотую медаль завоевала россиянка Анна Щербакова, Камила Валиева стала четвертой. Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате.

"Я не поняла ничего вообще, это невозможно, так нельзя, - сказала Трусова сквозь слезы. - Не хочу я ничего, я ненавижу это. У всех есть золотая медаль, а у меня нет".

"Отстаньте от меня, что вы ко мне пристали?" - продолжала твердить фигуристка, которую преследовали журналисты и волонтеры, помогавшие организаторам. Трусова также в сердцах бросила фразу: "Никогда больше не выйду на лед".

Трусовой 17 лет, она представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

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