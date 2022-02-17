Фристайлист Илья Буров награжден бронзовой медалью Олимпийских игр

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 17 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров награжден бронзовой медалью по итогам выступлений в дисциплине "лыжная акробатика". Церемония награждения прошла на "Медал плазе".

В среду Илья Буров стал третьим по итогам соревнований в лыжной акробатике на Олимпийских играх, набрав 114,93 балла. Золотую медаль завоевал китаец Ци Гуанпу (129,00). Серебряным призером стал украинский фристайлист Александр Абраменко (116,50).

Бурову 30 лет, он представляет ярославский "Региональный центр спортивной подготовки". Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.