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Олимпиада-2022 в Пекине

Щербакова рассказала, что не виделась с Трусовой после завершения олимпийского турнира

В четверг Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, Трусова завоевала серебро
Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не успела увидеться с серебряным призером Игр Александрой Трусовой после завершения соревнований. Об этом Щербакова рассказала журналистам.

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Соревнования одиночниц завершились в четверг. Щербакова набрала по итогам соревнований 255,95 балла, Трусова - 251,73 балла. Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. После окончания соревнований фигуристка расплакалась и прошла мимо журналистов, твердя о несправедливом результате.

"Мы толком еще не виделись, только на пьедестале рядом стояли, - сказала Щербакова. - Удивилась ли ее эмоциям? Пока я могу только знать, что закончились соревнования. Нужно до завтра подождать, чтобы я посидела в тишине и осознала произошедшее".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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