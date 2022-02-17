Щербакова рассказала, что не виделась с Трусовой после завершения олимпийского турнира

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не успела увидеться с серебряным призером Игр Александрой Трусовой после завершения соревнований. Об этом Щербакова рассказала журналистам.

Соревнования одиночниц завершились в четверг. Щербакова набрала по итогам соревнований 255,95 балла, Трусова - 251,73 балла. Трусова стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. После окончания соревнований фигуристка расплакалась и прошла мимо журналистов, твердя о несправедливом результате.

"Мы толком еще не виделись, только на пьедестале рядом стояли, - сказала Щербакова. - Удивилась ли ее эмоциям? Пока я могу только знать, что закончились соревнования. Нужно до завтра подождать, чтобы я посидела в тишине и осознала произошедшее".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.