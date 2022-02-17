Фигуристка Сакамото призналась, что была удивлена завоеванием бронзы на Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Японская фигуристка Каори Сакамото удивлена тем, что ей удалось завоевать бронзовую медаль на Олимпиаде. Об этом она рассказала журналистам.

Одиночные соревнования у женщин в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине выиграла россиянка Анна Щербакова (255,95 балла), серебро завоевала ее соотечественница Александра Трусова (251,73), бронзу выиграла Сакамото (233,13).

"Я была очень удивлена, что завоевала бронзовую медаль. Я просто счастлива. Понимала, что могу кататься лучше, чем на прошлой Олимпиаде, и могу выиграть медаль", - сказала Сакамото.