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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Щербакова заявила, что не имеет представления о будущем своей карьеры

В четверг россиянка стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова пока не представляет, как будет развиваться ее карьера. Об этом она рассказала журналистам.

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В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13).

"Если судить по фактам, можно так сказать [что фаворитом не приезжала]. Но я ни на какие соревнования не приезжаю с ощущением, что я фаворит, - сказала Щербакова. - У меня есть желание кататься, не могу пока представить себя без фигурного катания. У меня нет четкого представления, как будет выглядеть моя карьера".

"Мне кажется, все, кто меня знает, говорят, что я спокойно жить не могу. У меня всегда что-то случается. И когда меня спрашивали на первых тренировках, говорила: "Не поверите, но пока все хорошо", - добавила фигуристка.

Щербаковой 17 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

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