Трусова рада, что церемония награждения фигуристок на Олимпиаде состоится

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию россиянка Александра Трусова рада, что церемония награждения состоится. Об этом она рассказала журналистам.

Золотую медаль в соревнованиях одиночниц завоевала россиянка Анна Щербакова, Камила Валиева стала четвертой. Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что отменит церемонию награждения фигуристов в том случае, если Валиева попадет в тройку призеров, эта мера связана с продолжающимся разбирательством по делу о допинг-пробе 15-летней фигуристки.

"Я рада, что будет награждение и мы получим медали, - сказала Трусова. - Пока не понимаю, когда. Конечно, это будет очень приятно".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.