Фигуристка Щербакова сообщила, что сомневалась в своем участии в стартах после травмы

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая в четверг золото Олимпиады в Пекине, сообщила, что после полученной в сезоне травмы сомневалась в своем участии в главных стартах, но нашла в себе силы, чтобы тренироваться дальше. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13).

"В этом сезоне [была] травма в Новогорске. В тот момент я, возможно, перестала верить, что буду выступать на главных стартах. Но я никогда полностью не отчаивалась. Всегда находила в себе силы просто тренироваться дальше", - сказала Щербакова.