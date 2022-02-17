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Олимпиада-2022 в Пекине

Щербакова рассказала, как ей удается сохранять спокойствие перед выступлением

В четверг спортсменка стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Ежедневные тренировки помогают олимпийской чемпионке по фигурному катанию россиянке Анне Щербаковой сохранять спокойствие перед выступлениями. Об этом она рассказала журналистам.

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В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"Награждение еще впереди. Что касается того, что было на льду, - я пока в своих мыслях. Мне даже тренеры сказали: "Что-то ты не совсем счастливая". Может, так и лучше, что так спокойно прошло: награждение должно придавать осознание произошедшему. Я пока еще не испытала невероятной радости, каких-то невероятных эмоций, пока просто насладилась своим прокатом и тем, что в нужное время и в нужном месте сделала свой максимум", - сказала Щербакова.

"Наверное, есть во мне что-то, что мне помогает собираться в нужный момент, это не всегда со мной было. Я много лет ежедневно тренируюсь, чтобы получить впечатления. Как звучит фраза "олимпийская чемпионка Анна Щербакова"? Пока нереально, мне кажется, это не обо мне пока", - добавила фигуристка.

Щербаковой 17 лет, она представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.

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