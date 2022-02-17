Щербакова сравнила соревнования на Играх в Пекине с противостоянием Медведевой и Загитовой

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Прошедший олимпийский женский турнир на Играх в Пекине схож с соревнованиями на Олимпиаде четырехлетней давности, на которых отставание в итоговом протоколе россиянки Евгении Медведевой от соотечественницы Алины Загитовой составляло 1,31 балла. Об этом журналистам рассказала победительница Олимпиады в Пекине фигуристка Анна Щербакова.

На Играх в 2018 году победила Загитова, она выиграла у своей ближайшей преследовательницы 1,31 балла. На нынешних Играх Щербакова выиграла у соотечественницы Александрой Трусовой 4,22 балла.

"Если ты понимаешь, что одна ошибка может тебя отлучить от золотой медали Олимпиады - это очень тяжело, - сказала Щербакова. - Всегда от ситуации зависит - иногда каждая сотая на счету, как у девочек [Загитовой и Медведевой] на прошлой Олимпиаде, а когда счет на четверные прыжки идет - это больше разница".

Щербакова заявила, что не чувствует себя чемпионкой, так как должно прийти время для осознания этого. "Я пока в своих мыслях. Меня даже тренеры спросили - что-то ты не совсем счастливая. Может так и лучше, что так спокойно прошло. Награждение должно придать осознания произошедшему".

Щербаковой 17 лет. Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России.