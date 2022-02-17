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Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка Щербакова поблагодарила китайских болельщиков за поддержку

В четверг россиянка завоевала золото на Играх в Пекине в женском одиночном катании

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Победительница личного олимпийского турнира фигуристок россиянка Анна Щербакова очень благодарна китайским болельщикам за поддержку. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13).

"Хочется сказать отдельное спасибо китайским болельщикам, приехав сюда, я была приятно удивлена поддержкой с их стороны, - заметила Щербакова. - В первые же дни в китайских соцсетях у меня появилось невероятное количество подписчиков. Все писали, желали удачи. Даже не предполагала, что здесь так этим интересуются".

"Спасибо, что эти Игры состоялись. Спортсменам было тяжело - постоянно отменяли соревнования, мы теряли возможность показать себя. Но главный турнир четырехлетия смогли провести, и за это хочется сказать огромное спасибо", - добавила спортсменка.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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