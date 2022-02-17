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Олимпиада-2022 в Пекине

Фигуристка Щербакова рассказала, что очень переживала за Валиеву на Олимпиаде

В четверг Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, Валиева заняла четвертое место

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Щербакова сильно переживала за Камилу Валиеву во время выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Об этом Щербакова рассказала журналистам.

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Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой (224,09 балла; 82,16 + 141,93). Она дважды упала в произвольной программе, допустив ошибки во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа.

"Очень переживала за нее [Валиеву], с первого прыжка было видно, как тяжело дается ей этот прокат", - сказала Щербакова.

Щербакова в четверг завоевала золотую медаль. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 255,95 (80,20 + 175,75) балла. Серебро завоевала россиянка Александра Трусова (251,73; 74,60 + 177,13). Обладательницей бронзовой медали стала японка Каори Сакамото (233,13; 79,84 + 153,29).

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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