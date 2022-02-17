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Олимпиада-2022 в Пекине

Боярский: фигуристки доказали, что российское катание лучшее в мире

В четверг россиянка Анна Щербакова завоевала золото на Играх в Пекине, ее соотечественница Александра Трусова стала серебряным призером
Михаил Боярский Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Михаил Боярский
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянки своим выступлением на Олимпийских играх доказали, что отечественное фигурное катание находится на самом высоком месте в мире. Такое мнение высказал ТАСС по телефону народный артист России Михаил Боярский.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Третья представительница России, олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"У меня остались приятные впечатления от проката девочек. Я не большой специалист, но общее впечатление - это очень красиво, изящно, женственно. На мой взгляд, распределение мест справедливое. Девочки доказали, что наше фигурное катание находится на самом высоком месте в мире", - сказал Боярский.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Боярский, Михаил СергеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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