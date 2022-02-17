Пайкин: золото и серебро Олимпиады показывают уровень российского фигурного катания

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Завоевание золотой и серебряной медали российскими спортсменками показывает высокий уровень российского фигурного катания на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин.

Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, серебро завоевала Александра Трусова, четвертое место заняла Камила Валиева.

"Олимпийское золото по фигурному катанию среди женщин у России, и это главный ответ на драматургию последних дней, - сказал Пайкин. - Какое бы психологическое давление не пришлось выдержать нашим фигуристкам и тренерскому штабу Этери Тутберидзе, но они совершили невозможное. Анна Щербакова заслуженно получает золотую олимпийскую медаль, показавшая невероятную по сложности программу Александра Трусова - серебро. Наша мужественная девочка Камила Валиева стала четвертой".

Валиева лидировала после короткой программы, но во время произвольной дважды упала. На Играх в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе спортсменки, расследование дела продолжается.

"Неделя психологического прессинга, травля в западных СМИ не могли не сказаться на уровне проката. Но я уверен, что всему миру Камила еще покажет, что она настоящий чемпион, а для нас она - безусловный победитель. Именно так мы будем ее встречать в России - как спортсмена, который не уронил ни профессионального, ни человеческого достоинства", - добавил парламентарий.