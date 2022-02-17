Боярский считает, что на фигуристку Валиеву давила негативная атмосфера Олимпиады

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Негативная атмосфера Олимпийских игр в Пекине повлияла на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой во время исполнения произвольной программы в женском одиночном катании. Такое мнение высказал ТАСС по телефону народный артист России Михаил Боярский.

В четверг Валиева заняла четвертое место в одиночных соревнованиях, набрав по сумме программ 224,09 балла. Она лидировала после короткой программы, но во время произвольной дважды упала, допустив ошибки во время исполнения тройного сальхова и четверного тулупа.

"Я думаю, что негативная атмосфера на Олимпийских играх повлияла на нее. Было много вбросов в сторону Валиевой, ее фамилию трепали все, кому можно и нельзя. Думаю, эта безнравственная пропаганда повлияла на нее очень сильно", - сказал Боярский.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.