Далалоян: фигуристку Валиеву вывел из колеи допинговый скандал

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российскую фигуристку вывели из колеи разбирательства по делу о ее допинг-пробе. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян.

В четверг россиянка Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"От выступления девушек остались замечательные впечатления, огромная радость за девчонок, которые в медалях, и, конечно, огромное разочарование за Камилу. Мне кажется, ее этими разбирательствами и скандалами просто вывели из колеи, и ей было очень сложно справиться с этим", - сказал Далалоян.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.