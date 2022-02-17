ВЦИОМ: более половины россиян считают судейство на Олимпиаде предвзятым

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Больше половины опрошенных Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что судьи относятся предвзято к российским спортсменам на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом во время круглого стола экспертного института социальных исследований "О, спорт - не мир. Как Олимпиада становится театром информационных войн" заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

По состоянию на 17 февраля российские спортсмены занимают девятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 26 наград (5 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых). При этом по общему числу наград сборная уступает только команде Норвегии, у которой 29 медалей (14-7-8).

"Первый вопрос относительно объективности судейства - предвзято или непредвзято. Только 23% процента заявляют о том, что к нашим спортсменам относятся непредвзято. 55% сказали, что предвзято и [судьи] разыскивают нарушения - это данные от всех опрошенных. Ну и 6% заявили о том, что, скорее, в нашу сторону эта предвзятость. То есть большинство россиян считает, что к нашим спортсменам относятся предвзято", - сказал Мамонов.

Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.