Сорокин: оргкомитет финала Лиги чемпионов будет рад болельщикам из любой страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Организаторы финала футбольной Лиги чемпионов 2022 года в Санкт-Петербурге не имеют предпочтений по двум лучшим командам турнира и будут рады принять болельщиков из любой страны. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин.

"Хорошо, что параллельно [с празднованием 100 дней до финала Лиги чемпионов] начались игры плей-офф. Скоро мы узнаем, с кем придется иметь дело - с какими клубами и болельщиками", - сказал Сорокин.

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге заявил, что у него нет предпочтений относительно того, какие клубы хотелось бы видеть в решающем матче главного еврокубка. "Мы будем рады гостям из любой страны, болельщикам любого клуба. Уверены, что это будет два абсолютно топовых клуба с большим количеством их почитателей. В этом как раз принципиальное отличие от финалов турниров сборных - если там мы знаем несколько ярких имен из команды, то у топовых клубов все знают всех игроков по именам", - продолжил собеседник агентства.

В плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22 вышли испанские "Реал", "Атлетико" и "Вильярреал", португальские "Бенфика" и "Спортинг", английские "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", итальянские "Интер" и "Ювентус", французские ПСЖ и "Лилль", германская "Бавария", нидерландский "Аякс" и австрийский "Зальцбург". Старт продажи билетов на финал турнира запланирован на март.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года.