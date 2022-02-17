Сорокин подтвердил, что старт продажи билетов на финал Лиги чемпионов запланирован на март

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Начало продажи билетов на финальный матч футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 запланировано на март. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин.

"Других категорий билетов для россиян не планируется, - сказал Сорокин. - Просто мы не видим всю картину, пока продажи не начались. Нам обещали, что старт продажи билетов будет в марте, но точная дата пока мне неизвестна".

В понедельник Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что раздаст 10 тысяч бесплатных билетов на решающий матч нынешнего сезона Лиги чемпионов болельщикам клубов-финалистов. Сообщается, что таким жестом УЕФА благодарит европейских болельщиков за безграничную поддержку континентального футбола во время пандемии коронавируса. Также отмечается, что бесплатные билеты будут распределены и среди болельщиков финалистов других турниров под эгидой УЕФА.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года.