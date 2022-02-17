Мацуев: болельщики фигурного катания будут говорить, что жили в эпоху школы Тутберидзе

В четверг россиянка Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09). Все представительницы России тренируются под руководством Тутберидзе.

"Как футбольный болельщик хочу сказать, что мы все будем вспоминать, что живем в эпоху Месси и Роналду, и я убежден, мы будем говорить, что жили в эпоху школы Тутберидзе и ее уникальных звездочек, которые начиная с Игр в Сочи показывают космический уровень в женском фигурном катании", - сказал Мацуев.

"Мне любовь к фигурному катанию привила моя бабушка, которая умела разглядеть в нем не только спортивные результаты, а некий элемент настоящего искусства, балета, драматического театра, с паузами, сюжетами и, главное, музыкой. Как говорят в балете, когда ты танцуешь музыку, тогда появляется настоящий образ, и вот у Тутберидзе, как в свое время у Татьяны Тарасовой или Станислава Жука, помимо феноменальной техники, все соединено вместе, этот театр своеобразный, который положен на каторжный труд, рождает образ вместе с виртуозными, феерическими элементами", - отметил Мацуев.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.