Плющенко заявил, что фигуристка Трусова вошла в историю на Олимпийских играх

ТАСС, 17 февраля. Российская фигуристка Александра Трусова на Олимпиаде в Пекине вошла историю. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram.

В четверг во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота. Россиянка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом, четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц и набрала 177,13 балла, завоевала серебро Олимпийских игр. Выиграла соревнования Анна Щербакова (255,95), бронзовым призером стала японка Каори Сакамото. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала четвертой (224,09).

"Олимпийские игры - это самые сложные соревнования. Аня Щербакова - наша новая олимпийская чемпионка, это было мощно и в то же время легко. И твой характер - это твоя уникальность. Сашенька, ты сделала историю, пять "квадров" - это как ни крути круто, ты еще раз доказала всему миру, что ты "Русская ракета". Не все получилось, но я рад, что твоя мечта сбылась", - написал Плющенко.

"Камилочка, держись, иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем. Ты пережила большое давление и стресс, но ты - очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир, уникальная и неповторимая. Более чем уверен, что для Саши и Камилы это точно не последние Олимпийские игры. Смотреть на их слезы не от радости побед очень тяжело, но никогда не сдавайтесь. Сегодня мы пережили исторический момент и эволюцию Олимпийских игр", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.