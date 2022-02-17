Мацуев: фигуристка Валиева на следующей Олимпиаде покажет себя с лучшей стороны

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева обязательно покажет себя с лучшей стороны на следующей Олимпиаде, нет ничего страшного в том, что у нее не получилось исполнение произвольной программы на Играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России Денис Мацуев.

В четверг россиянка Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"Понятно, что у Камилы был не самый удачный прокат, и мы все переживаем за нее, потому что видим, через что она прошла. Самый стойкий человек в такой ситуации может сорваться, а она абсолютно уникальная не спортсменка, так как я не могу назвать подопечных Тутберидзе спортсменками, а артистка, и мы все будем держать кулаки, чтобы она пошла дальше, и у нее должно все получиться. Это тонкий, ранимый детский организм, у меня слезы наворачивались, когда у нее что-то не получалось. Но это все звенья цепи этой странной Олимпиады", - сказал Мацуев.

"Она все равно победительница, потому что вышла после этого ужаса. Ничего страшного, только вперед! Я уверен, что на следующей Олимпиаде она обязательно себя покажет с лучшей стороны", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.