Лещенко назвал пять четверных в программе фигуристки Трусовой сумасшедшим достижением

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова показала сумасшедшее достижение в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. Россиянка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом (ошибка, когда спортсмен опирается на вторую ногу при приземлении - прим. ТАСС), четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц. Трусова стала второй по сумме двух программ, выиграла соревнования Анна Щербакова, бронзу завоевала японка Каори Сакамото, Камила Валиева заняла четвертое место.

"Щербакова хорошо откатала, очень приятно. Больше расстроен из-за Валиевой, такая атака психологическая больше всего занимает мои эмоции. То, что Щербакова выиграла, обусловлено тем, что кто-то из нашей тройки должен был занять два первых места. Поздравляю Щербакову", - сказал Лещенко.

"Конечно, пять четверных в одной программе - сумасшедшее достижение. Даже не могу представить, как это возможно, за гранью. Видите, как спорт развивается, предела нет совершенству", - добавил собеседник агентства.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней Валиевой. Расследование дела о допинге продолжается.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.