Черчесов считает фигуристку Валиеву настоящей спортсменкой

ТАСС, 17 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева является не просто талантом, а настоящей спортсменкой и бойцом. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер сборной России по футболу, ныне возглавляющий венгерский "Ференцварош" Станислав Черчесов.

В четверг россиянка Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"Очень рад, что на пьедестале сразу две наши девочки. Хотя и жаль, что не все три, конечно. Камила Валиева - не просто талант, а еще и настоящий спортсмен, боец. Хочется верить, что она еще возьмет свое: то, что не убивает, делает нас сильнее", - сказал Черчесов.

"В прошлом году мне довелось побывать в Новогорске на тренировке группы Тутберидзе и пообщаться с Этери, а на льду как раз были все наши звезды. Сильное впечатление от работы такой классной группы: сочетание таланта, дисциплины и характера выдающихся фигуристок, а Щербакова с Трусовой какие молодчины. Спасибо всем трем девочкам, ими можно гордиться. И в целом надо сказать огромное спасибо всем нашим медалистам на этой Олимпиаде: они радуют наших болельщиков и прославляют Россию за рубежом", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.