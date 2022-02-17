Мацуев: фигуристка Трусова в будущем сможет исполнить четверной аксель

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянка Александра Трусова перекрывает все мыслимые и немыслимые рекорды по прыжкам в фигурном катании и в будущем сможет исполнить четверной аксель. Такое мнение ТАСС высказал народный артист России Денис Мацуев.

Трусова заняла второе место в женском одиночном турнире на Олимпийских играх в Пекине и стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. Золотую медаль в женском одиночном катании завоевала россиянка Анна Щербакова, ее соотечественница Камила Валиева стала четвертой.

"Трусова, перекрывает все мыслимые и немыслимые рекорды четверных, и мы понимаем, что не за горами четверной аксель, который не получился у японца Юдзуру Ханю (двукратного олимпийского чемпиона - прим. ТАСС) на этих Играх. Я уже сказал, у нее уникальный характер. Знаете такое достижение своих уникальных прыжков, которое в таком количестве никогда еще никто не исполнял, это запредельный уровень. Если раньше у нее превалировала техника, то теперь она добавила еще артистизма", - сказал Мацуев.

"У Ани Щербаковой была замена коньков, а у фигуристов это то же самое, что у музыкантов играть не своими пальцами на фортепиано, это надо было пережить. Она выдала два чистейших проката, положенные на ее уникальный романтизм, и показала трогательные номера. Это абсолютно утонченная грация, она умница, и как разговаривает на настоящем русском языке, это фантастика. Я поздравляю победителей и весь штаб Тутберидзе", - добавил Мацуев.

Щербаковой 17 лет. Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.