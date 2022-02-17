"Уфа" интересуется футболистом "Фиорентины" Кокориным

ТАСС, 17 февраля. "Уфа" заинтересована в российском нападающем итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александре Кокорине. Об этом заявил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Трансферное окно в России закроется 22 февраля.

"Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешел к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас", - заявил Газизов.

Кокорину 30 лет, он перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года из московского "Спартака". За все время в итальянском клубе он провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями и пропустив большую часть игр из-за травм. Российский нападающий в январе стал лауреатом премии "Футбольная урна", номинации в которой разыгрываются среди худших игроков чемпионата Италии. Кокорин набрал 53,21% голосов в номинации "Посмешище года". Нападающий работал с Газизовым в "Спартаке", в котором функционер в 2020 году также занимал должность генерального директора.

"Фиорентина" после 24 матчей набрала 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.