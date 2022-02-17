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Олимпиада-2022 в Пекине

Бестемьянова назвала справедливым четвертое место фигуристки Валиевой на Олимпиаде

Эксперт не верила, что Щербакова сумеет подойти к Олимпиаде в такой форме
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева справедливо заняла четвертое место на Олимпийских играх в Пекине в одиночном женском катании, судя по тому прокату, который она показала в произвольной программе. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

В четверг Валиева набрала по сумме двух программ 224,09 балла. Победу одержала ее соотечественница Анна Щербакова (255,95). Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13).

"Я хочу поздравить Аню Щербакову. С учетом того, как она начинала сезон, мы не верили, что подойти к Олимпиаде в такой форме будет возможно. Трусова навеки будет внесена в историю фигурного катания, потому что вряд ли кто сможет повторить такой результат. Очень грустно за Камилу, но четвертое место - справедливый результат по сегодняшнему прокату" , - сказала Бестемьянова.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Бестемьянова, Наталья ФилимоновнаОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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