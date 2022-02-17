Туктамышева пожелала сил фигуристке Валиевой после четвертого места на Олимпиаде

ТАСС, 17 февраля. Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поздравила Анну Щербакову и Александру Трусову с золотой и серебряной медалями Олимпийских игр в Пекине и пожелала сил Камиле Валиевой. Об этом она написала в Instagram.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Валиева стала четвертой (224,09).

"Очень нервозный старт получился, Саша, Аня, поздравляю вас, вы большие умницы! Каори - супер, очень рада за тебя, отлично выступила", - написала Туктамышева.

"Сердце разрывается за Камилу, даже не знаю, что тут еще сказать. Наверное, самое важное сейчас в такой момент - оказаться с близкими и отпустить ситуацию. Сил тебе! Один из важных и непредсказуемых этапов позади, теперь время выдохнуть", - добавила фигуристка.

14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней Валиевой. Расследование дела о допинге продолжается.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.