Валуев оценил текущее выступление сборной России на Олимпиаде

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная России похвально выступает на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев.

В четверг сборная России завоевала две медали на Олимпиаде - в фигурном катании. Победу в женском одиночном катании одержала Анна Щербакова, второе место заняла Александра Трусова.

"Похвальное выступление. Девочки здорово выступили в лыжной и биатлонных эстафетах и мужские команды тоже. На самом деле, любые олимпийские медали - это ценнейшие награды, особенно с учетом того, что мы выступаем не под гимн России и без флага. Через тернии к звездам, как говорится", - сказал Валуев.

"Отдельное спасибо ребятам, им нелегко, с учетом того, какие скандалы разразились в фигурном катании. Если посмотреть на общее количество медалей, то мы на втором месте, молодцы", - добавил собеседник агентства.

Сборная России занимает девятое место в медальном зачете Олимпиады, российские спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Норвегии (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых), вторыми идут немцы (10-7-5), третьими - американцы (8-8-5). По общему количеству завоеванных наград россияне занимают второе место с 26 медалями, уступая только норвежцам (29).