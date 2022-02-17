Яна Рудковская уверена, что фигуристка Трусова выступит на следующей Олимпиаде

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова после Олимпиады в Пекине не будет завершать карьеру, ей по силам выступить на Играх 2026 года в Италии. Такое мнение ТАСС высказала продюсер, совладелица академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская.

Трусова в четверг заняла второе место в женском одиночном турнире на Олимпийских играх в Пекине и стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова, еще одна россиянка Камила Валиева стала четвертой. После проката в эфир попали слова Трусовой, из которых следует, что она разочарована вторым местом и не собирается продолжать карьеру.

"Я видела реакцию Саши Трусовой на второе место, за нее тоже очень обидно, - сказала Рудковская. - С одной стороны, она осталась без золота после исполнения пяти четверных, но с другой - она сама пошла на аксель в три с половиной оборота в короткой программе, о чем в своей колонке написал мой супруг (двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко - прим. ТАСС), хотя более чем уверена, что тренеры ее отговаривали. Евгений сразу отметил, что ей может не хватить баллов, которые она потеряла на падении, так в итоге и получилось. Но с другой стороны, исполнилась ее мечта - пусть и с помарками, но она сделала пять четверных. В истории она останется первой, кому это удалось", - сказала Рудковская.

"Мой муж вчера поставил на Аню Щербакову, даже несмотря на то, что Трусова у него тренировалась и была фаворитом этой Олимпиады. Он был уверен в том, что она могла претендовать на золото только с чистым прокатом короткой программы. Но Саша все равно большая молодец, хочу поддержать ее и ее родителей, с которыми мы продолжаем общаться. Она потрясающая девочка, суперталантливая. Если Камила - прирожденное искусство на льду, то Саша - спорт на льду. Я уверена, что она останется до следующей Олимпиады, она - единственная, кто, на мой взгляд, сможет кататься до такого возраста и конкурировать с более молодыми девчонками. Уверена, что она останется", - отметила собеседница агентства.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.