Махиня: серебро в Пекине станет стимулом к развитию прыжков на лыжах с трамплина в России

КРАСНОДАР, 17 февраля. /ТАСС/. Серебряная медаль Олимпийских игр в Пекине, завоеванная сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях, станет стимулом для дальнейшего развития этого вида спорта в стране. Такое мнение высказала Ирма Махиня в ходе прямого эфира на странице "Мастерской новых медиа" в Instagram, уточнив, что дети в Сочи уже интересуются у нее возможностью заниматься этим видом спорта.

Сборная России в составе Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова завоевала первую для отечественного спорта с 1968 года медаль Олимпиады по прыжкам на лыжах с трамплина, став второй в смешанных командных соревнованиях. Первыми стали словенки, третьими - канадки.

"Сегодня приходила в школу, девочка уже спрашивала: "А если я пойду, мне понравится?" Я ответила, что стоит попробовать, я уверена, что понравится. Она сказала, что хочет и спросит у родителей. Надеюсь, что эта медаль очень сильно повлияет на продвижение [вида] спорта", - сказала Махиня.

Она добавила, что была приятно удивлена большим количеством встречающих ее в аэропорту по возвращении в Сочи. Махиня рассказала, что этот вид спорта показался ей захватывающим с первой же тренировки. По ее словам, сейчас она занимается раза в день, тренировки длятся от 1,5 до 3 часов, в ходе прыжковой тренировки она выполняет 6-7 прыжков.

Махине 19 лет, она представляет Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи, является чемпионкой России и серебряным призером молодежного чемпионата мира. Ранее на Олимпиаде в Пекине она стала десятой в личных соревнованиях. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.