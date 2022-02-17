Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Дохе

ТАСС, 17 февраля. Россиянин Карен Хачанов победил хорвата Марина Чилича в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина. В полуфинале он сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутой.

Хачанову 25 лет, он занимает 27-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации. Российский теннисист является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

33-летний Чилич занимает 24-ю строчку в мировом рейтинге. На его счету 20 титулов ATP, победа на Открытом чемпионате США в 2014 году, выход в финалы Уимблдона (2017) и Открытого чемпионата Австралии (2018). Хорват является серебряным призером Олимпиады в Токио в парном разряде.

Турнир в Дохе проходит на кортах с покрытием "хард" и завершится 19 февраля. Грузин Николоз Басилашвили является действующим победителем турнира. Призовой фонд составляет более $1,2 млн.