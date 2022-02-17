Рудковская поддержала тренерский штаб Тутберидзе после выступления ее фигуристок на Играх

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб Этери Тутберидзе столкнулся с очень тяжелой ситуацией на Олимпийских играх в Пекине, после драматичного окончания соревнований в женском одиночном катании он достоин похвалы и слов поддержки. Такое мнение ТАСС высказала продюсер, совладелица академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская.

В четверг две ученицы Тутберидзе - Анна Щербакова и Александра Трусова - заняли первое и второе места в женском одиночном катании на Олимпиаде. Еще одна воспитанница тренера Камила Валиева, которая в Пекине оказалась в центре допингового скандала, допустила в произвольной программе несколько грубых ошибок и заняла итоговое четвертое место.

"В этой ситуации я хочу поддержать тренерский штаб, перед которым снимаю шляпу - они большие молодцы, очень круто подготовили девочек, - сказала Рудковская. - Я представляю, насколько им сейчас тяжело, потому что они за каждую из них переживали. Но трех золотых медалей не может быть, это невозможно. Сейчас повторилась история Алина Загитова/Женя Медведева (на Олимпиаде 2018 года Загитова выиграла золотую медаль, Медведева стала второй - прим. ТАСС). Всегда интересней, когда выступают три тренерских штаба, а когда спортсменки представляют одних тренеров - это очень тяжело, поэтому и происходят такие истории. Ситуация непростая, тяжелее всего сейчас будет тренерам - они будут испытывать прессинг от обид и недопонимая".

После проката в эфир попали слова Трусовой, из которых следует, что фигуристка разочарована вторым местом и не собирается продолжать карьеру. Она была недовольна тем, что из трех воспитанниц Тутберидзе только у нее нет олимпийского золота. Валиева начала Олимпиаду в командном турнире.

"Хочется, чтобы у каждой из наших спортсменок было по золоту, но это спорт, и сегодня победил сильнейший - человек, который не сделал ни одной помарки ни в короткой, ни в произвольной программе, и у которого сумасшедший характер. Поздравляю Аню Щебракову с золотой медалью, это самый уравновешенный спортсмен - стойкий оловянный солдатик, она обе программы откатала без ошибок. Но каждая из девочек произвела впечатление: все три - героини, все три - звезды Олимпиады", - добавила она.

Щербаковой 17 лет. Россиянка является действующей чемпионкой мира и трехкратной победительницей чемпионатов России. Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при. Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).