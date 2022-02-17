Яна Рудковская уверена, что про фигуристку Валиеву снимут фильм

ПЕКИН, 17 февраля. /ТАСС/. История российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине достойна экранизации. Такое мнение ТАСС высказала продюсер, совладелица академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская.

Валиева на Олимпиаде в Пекине завоевала золото в командном первенстве и являлась главным фаворитом личных соревнований. По ходу Игр стало известно, что в ее допинг-пробе от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат, однако спортсменка сумела добиться допуска к выступлению в женском одиночном катании. Она лидировала после короткой программы, однако в произвольной допустила несколько ошибок и заняла итоговое четвертое место.

"Удар нанесли по самой талантливой девочке, которая, безусловно, является бриллиантом фигурного катания, о чем говорил и Евгений [Плющенко] - мой супруг , и другие тренеры, с которыми я общалась, - сказала Рудковская. - На Олимпиаду она приехала в статусе фаворитки, но нам наглядно показали, как можно разрушить психику ребенка - сегодня каталась словно не она. Представляю, насколько тяжело Камиле, поэтому выражаю слова поддержки ей и ее родителям".

"Для меня победительница наших сердец - Камила Ваилева, тем более что она завоевала золото в команднике. Она - безусловная звезда, ее любит и обожает весь мир, и она сто процентов будет героиней Netflix. Я даже не сомневаюсь, что в ближайшее время про нее будет снят фильм. Это была самая громкая, интересная и драматичная Олимпиада, которую я когда-либо смотрела. Эта Олимпиада надолго останется в сердцах болельщиков спорта, потому что это действительно было круто, борьба покруче, чем у мужчин в одиночке! Даже не представляю, что у девочек в будущем! Но сейчас я счастлива , что видела это; уверена, что с точки зрения рейтингов они побьют все мыслимые и немыслимые рекорды", - добавила она.

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Победу в одиночном женском катании одержала Анна Щербакова, второе место заняла еще одна воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова.