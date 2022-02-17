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Олимпиада-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка Липницкая назвала фигуристку Трусову настоящей легендой

Трусова заняла второе место в личных соревнованиях на Играх в Пекине и стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате

ТАСС, 17 февраля. Российская фигуристка Александра Трусова является настоящей легендой. Об этом в Instagram написала олимпийская чемпионка Игр в Сочи Юлия Липницкая.

Трусова заняла второе место в женском одиночном турнире на Олимпийских играх в Пекине и стала первой фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. Золотую медаль в женском одиночном катании завоевала россиянка Анна Щербакова, ее соотечественница Камила Валиева стала четвертой.

"Легенда. Самая живая и настоящая", - написала Липницкая, прикрепив к записи фотографию Трусовой.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, также россиянка дважды становилась бронзовым призером чемпионатов Европы и бронзовым призером финала Гран-при.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
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