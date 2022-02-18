Боец UFC Ян заявил, что намерен досрочно победить Стерлинга в реванше

ТАСС, 18 февраля. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян намерен досрочно победить американца Алджамейна Стерлинга в реванше и двигаться в направлении объединения поясов. Комментарий бойца приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за запрещенного правилами удара соперника коленом в положении "партер". Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC. Реванш со Стерлингом состоится 5 марта в Лас-Вегасе.

"Я тренируюсь, - сказал Ян. - Я пашу, как всегда - как в последний раз. Для меня нет конкретной задачи - Стерлинг. Для меня есть конечная цель, ступень - объединение поясов, а потом двигаться дальше и дальше. Я готовлюсь размазать его, реально нокаутировать его, закрыть все вопросы".

Яну 29 лет, на его счету 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. В активе 32-летнего Стерлинга 20 побед (10 - досрочно) и три поражения.