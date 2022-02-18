Фигуристка Медведева пожелала Валиевой подольше оставаться в спорте

ТАСС, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева должна подольше оставаться в спорте, так как впереди много соревнований, на которых россиянка покажет свое мастерство. Об этом в Instagram написала двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года фигуристка Евгения Медведева.

В четверг россиянка Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Валиева стала четвертой (224,09).

"Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец, нет, это не конец. Я искренне желаю тебе подольше оставаться в спорте, то, что ты сейчас испытываешь, вылечат время и близкие люди рядом. Удали на неделю Instagram и проведи время с близкими, впереди еще масса соревнований и вся жизнь", - написала Медведева.

"Саша, это была великая произвольная программа, и у тебя еще будут золотые медали. Многие олимпийские чемпионы завидуют тому, что ты умеешь делать. Ты невероятно одаренная спортсменка, у меня были золотые медали в карьере, Саша, но я не могу повторить то, что делаешь ты. Аня, ты настоящий боец, я горжусь тобой. В нужный момент ты выдала прокат жизни, ты очень сильный человек и феноменальный спортсмен, ты - олимпийская чемпионка, сегодня твой день", - отметила Медведева.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.