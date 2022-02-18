Родригес: футболисты "Бетиса" добились хорошего результата в матче с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Бетис" добился хорошего результата в гостевом матче плей-офф Лиги Европы против петербургского "Зенита". Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Бетиса" Гвидо Родригес.

В четверг "Бетис" на выезде обыграл "Зенит" со счетом 3:2 в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

"Очень открытым был первым тайм, много голов, - сказал Родригес. - Мы быстро вышли вперед, но потом не смогли контролировать игру. Соперник имел два или три голевых момента. Мне кажется, что наша команда была на высоте. Мы добились хорошего результата перед ответным матчем".

Ответный матч между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет 24 февраля в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Начало игры - 23:00 мск. Соперник победителя этой пары по 1/8 финала Лиги Европы определится 25 февраля во время жеребьевки в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в швейцарском Ньоне.