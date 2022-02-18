Косторная считает, что фигуристка Щербакова заслужила золотую медаль Олимпийских игр

ТАСС, 18 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова заслужила золото на Олимпиаде в Пекине. Об этом в Instagram написала чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная.

В четверг Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером - японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире Камила Валиева стала четвертой (224,09).

"В прошлом году, когда я заболела ковидом и не попала на Чемпионат России - главный старт в году спортсмена, так как это некий отбор в дальнейшую соревновательную жизнь, - я четко определила для себя спортсменку, за которую буду болеть. Мы давно общаемся, дружим, мне она может доверить множество тайн и секретов, вместе мы проходили многие тяжелые моменты, успокаивали друг друга и подбадривали, очень часто наши фамилии звучали из уст тренеров и не в самом лучшем ключе, но это только для нашего блага", - написала Косторная.

"Наш спорт очень трудный и тяжелый, как морально, так и физически. К сожалению, сейчас я не смогла пройти этот путь "от" и "до", но надеюсь, еще смогу, а вот Анна Щербакова смогла, она вытерпела все, ее путь был намного труднее, она смогла. Я горжусь тобой, кто бы что не говорил, ты заслужила эту медаль. Точнее, именно золотая медаль должна висеть на шее чемпионки. Также поздравляю Александру Трусову и Камилу Валиеву с достойными результатами", - добавила она.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.