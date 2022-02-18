Россия после поражения "Зенита" переместилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 18 февраля. Россия переместилась с девятого на десятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Это произошло по итогам первых матчей плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций, которые состоялись в четверг.

В этот день петербургский "Зенит" дома потерпел поражение от испанского "Бетиса" (2:3) в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Шотландский "Рейнджерс" на этой же стадии турнира в гостях обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда (4:2). "Селтик" из Глазго в первой игре раунда плей-офф за право попасть в 1/8 финала Лиги конференций на своем поле потерпел поражение от норвежской команды "Будё-Глимт" (1:3), за которую выступает российский вратарь Никита Хайкин.

У России в таблице коэффициентов УЕФА осталось 34,282 балла. Шотландия благодаря победе "Рейнджерс" увеличила число набранных баллов до 34,500. Отрыв России от Сербии, которая располагается на 11-й строчке, составляет 1,907 балла.

Россия может улучшить положение в таблице коэффициентов УЕФА, если "Зенит" в ответной игре 24 февраля обыграет "Бетис", а клубы из Шотландии потерпят поражения и вылетят из еврокубков. С 1/8 финала Лиги Европы выступление начнет московский "Спартак", который в первой части сезона-2021/22 занял первое место в группе с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". Красно-белые узнают соперника по 1/8 финала 25 февраля, когда в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка этой стадии турнира. Игры на этом этапе состоятся 10 и 17 марта.

Что такое таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 5,100) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов начисляется четыре бонусных очка, за первые два места в группе дается еще четыре очка.

За первое место в группе Лиги Европы начисляется четыре очка, за выход клуба в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку, столько же дается за выход в полуфинал и финал Лиги конференций. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.