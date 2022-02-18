Китайская фристайлистка Гу Айлин стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп"

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Китайская фристайлистка Гу Айлин завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине "хафпайп".

В лучшей из своих трех попыток победительница показала результат 95,25 балла. Второе место заняла канадка Кэсси Шарп (90,75), третьей стала ее соотечественница Рэйчел Каркер (87,75). Представительница сборной России Александра Глазкова завершила выступления в соревнованиях, не сумев пройти квалификационный раунд.

Гу Айлин 18 лет, ранее на Играх в Пекине она стала первой олимпийской чемпионкой из Китая в дисциплине "биг-эйр" и завоевала серебряную медаль в слоупстайле. Также в ее активе две золотые и одна бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград), вторыми идут немцы (10-7-5), третьими - американцы (8-8-5). Сборная России занимает девятое место (5-9-12). По общему числу наград лидируют норвежцы (29), россияне занимают второе место (26).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.