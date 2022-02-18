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Олимпиада-2022 в Пекине

Китайская фристайлистка Гу Айлин стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп"

Второе место заняла Кэсси Шарп из Канады, третье - ее соотечественница Рэйчел Каркер
Гу Айлин EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Гу Айлин
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 18 февраля. /ТАСС/. Китайская фристайлистка Гу Айлин завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине "хафпайп".

В лучшей из своих трех попыток победительница показала результат 95,25 балла. Второе место заняла канадка Кэсси Шарп (90,75), третьей стала ее соотечественница Рэйчел Каркер (87,75). Представительница сборной России Александра Глазкова завершила выступления в соревнованиях, не сумев пройти квалификационный раунд.

Гу Айлин 18 лет, ранее на Играх в Пекине она стала первой олимпийской чемпионкой из Китая в дисциплине "биг-эйр" и завоевала серебряную медаль в слоупстайле. Также в ее активе две золотые и одна бронзовая медаль чемпионата мира 2021 года.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии (14 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград), вторыми идут немцы (10-7-5), третьими - американцы (8-8-5). Сборная России занимает девятое место (5-9-12). По общему числу наград лидируют норвежцы (29), россияне занимают второе место (26).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия147829
2Германия107522
3США88521
4Китай84214
5Швеция74415
6Австрия67417
7Нидерланды65415
8Швейцария61512
9Россия591226
10Франция47213
11Канада461222
12Япония35917
13Италия27716
14Южная Корея2417
15Словения2327
16Финляндия1236
17Австралия1214
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
23Украина0101
25Польша0011
25Латвия0011
25Бельгия0011
25Эстония0011

 

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