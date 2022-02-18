Бах: НОК Японии согласился обсудить отмену церемонии награждения фигуристов

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии согласился обсудить отмену церемонии награждения по итогам командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Мы предложили встретиться с фигуристками из США и Японии, мы хотели от них услышать, что они думают, чтобы они поделились своими эмоциями, ощущениями, мечтами, соображениями. Олимпийский комитет Японии сообщил нам, что фигуристки приняли наше решение, они согласились с ним, посчитали, что в данной ситуации это действительно адекватно, что можно найти причины для такой беседы", - отметил Бах.

Ранее сообщалось, что Бах обсудил вопрос отмены церемонии награждения командного турнира по фигурному катанию с представителями сборной США. По словам президента МОК, встреча длилась около полутора часов.

"Это была очень плодотворная встреча, на ней обсуждались самые разные вопросы. Мы очень многое узнали о том, что думают спортсменки о своем виде спорта, о том, какие инциденты там бывают. Были [высказаны] определенные идеи по поводу того, как можно решать подобные вопросы, так что будем отслеживать ситуацию. Из уважения к спортсменам мы решили, что это будет частная встреча", - заметил Бах.

Бах также сообщил, что в конце встречи "в качестве знака признательности" предложил спортсменам олимпийский факел. "Мы предлагаем им, но ни в коем случае не вместо медали, олимпийский факел. Он будет в нашей штаб-квартире. Они могут решить, хотят ли они оставить себе этот знак одобрения или нет - тогда он останется у нас", - добавил президент МОК.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Американцы заняли второе место, японцы -- третье. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. МОК отменил церемонию награждения фигуристов, сообщив, что она не состоится на Олимпиаде в Пекине.