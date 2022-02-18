Бах: изоляция из-за коронавируса на Олимпиаде стала серьезным испытанием для спортсменов

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Изоляция из-за положительных тестов на коронавирус стала сильным психологическим испытанием для спортсменов, которые планировали принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

"Некоторым здесь пришлось заплатить достаточно высокую цену. Некоторые спортсмены должны быть изолированы. Это самое тяжелое испытание - присутствовать на Играх, видеть, как ваши оппоненты соревнуются, как проходят Игры, а вы находитесь в изоляции и не являетесь частью Игр, хотя многие годы работали ради этого момента. Это серьезное психологическое испытание для спортсменов", - отметил Бах.

Организаторы Игр принимают повышенные меры безопасности для предотвращения рисков распространения коронавируса. Профилактические меры регламентированы в плейбуке Олимпиады. Игры проходят в так называемых защитных пузырях - на специальных территориях, огражденных от контактов с внешней средой.