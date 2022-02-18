В МОК уверены, что WADA приложит все усилия для расследования дела Валиевой

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах уверен, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложит все усилия для расследования дела о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом Бах заявил на пресс-конференции.

Допинг-тест 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря, показал положительный результат. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом. 14 февраля президент WADA Витольд Банька заявил, что в окружении российских спортсменов должно быть изменено отношение к допингу.

"МОК выделил этому подразделению больше денег, чтобы оно могло отслеживать эти дела. У нас есть полная уверенность, что WADA приложит все силы для расследования этого случая", - сказал Бах.​​​​​​​