Бах: слушания по делу Валиевой за 48 часов до начала соревнований произошли не из-за МОК

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не считает себя виновным в том, что россиянка Камила Валиева вынуждена была выступать в олимпийском личном турнире фигуристок под огромным психологическим давлением. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

Допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря, выявила наличие в ней запрещенного вещества. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля сразу после получения результатов исследования пробы приняло решение о временном отстранении фигуристки от участия в соревнованиях, однако независимый от РУСАДА дисциплинарный комитет удовлетворил апелляцию Валиевой и снял эти ограничения. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев официально выразили несогласие с допуском россиянки, однако 14 февраля панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила их апелляции на решение независимого дисциплинарного комитета РУСАДА.

"Вы можете себе представить, если бы мы не отреагировали, и спортсменка оказалась бы под таким давлением - всем было бы известно, оппонентам, общественности, что у нее положительный результат теста. Агентство по тестированию отреагировало, WADA отреагировало, мы отреагировали, но никто не решил проблему", - сказал Бах.

"Есть ситуация с положительным тестом, ответственность всех органов - обеспечить справедливые соревнования, и эту ответственность мы взяли на себя. Это произошло за 48 часов до соревнования, и это не наша вина", - добавил глава МОК.

15-летняя Валиева в четверг заняла четвертое место в личном первенстве после лидерства по итогам короткой программы.

"Дело было рассмотрено в CAS, и это не хаос, это правопорядок, юстиция в действии. Мы следуем закону и в то же время симпатизируем 15-летней девочке, в чьем организме, очевидно, была субстанция, которой там быть не должно", - заметил Бах.