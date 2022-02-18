Бах надеется, что расследование в отношении окружения Валиевой привнесет ясность в дело

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Расследование в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой позволит прояснить дело о положительном результате ее допинг-теста. Такое мнение высказал на пресс-конференции президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Сейчас ведется расследование по окружению, которое также несет ответственность за ее защиту. Мы надеемся, это привнесет полную ясность, будет выяснена полная правда. Люди, которые отвечают, которые виновны, будут обвинены. Будет [организовано] преследование надлежащим образом", - сказал Бах.

Ранее в ходе пресс-конференции Бах отметил, что у нет него уверенности в том, что окружение Валиевой заслуживает доверия, и выразил удивление холодному приему, которое окружение Валиевой оказало спортсменке после ее выступления в четверг.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.

17 февраля 15-летняя Валиева заняла четвертое место в личном первенстве. По итогам короткой программы россиянка была первой.