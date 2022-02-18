Заброшенная шайба и передача Чинахова помогли "Коламбусу" победить "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 18 февраля. "Коламбус" на выезде победил "Чикаго" со счетом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Бун Дженнер (7-я минута), Егор Чинахов (8), Макс Доми (17), Патрик Лайне (21, 48, 60) и Оливер Бьоркстранд (52). Также Чинахов отметился результативной передачей в эпизоде с третьей заброшенной шайбой, которую забросил Доми. У проигравших отличились Филипп Курашев (11), Райан Карпентер (15), Маккензи Энтвистл (39) и Алекс Дебринкат (49). Защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков также отметился результативной передачей.

В текущем сезоне Чинахов в 39 матчах набрал 10 очков (6 заброшенных шайб + 4 результативные передачи).

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Коламбус" с 49 очками в 48 матчах занимает пятое место, "Чикаго", набрав 43 очка в 50 встречах, расположилась на седьмой строчке в Центральном дивизионе. В следующем матче "Коламбус" примет 21 февраля "Баффало", "Чикаго" в домашнем матче сыграет с "Далласом" 19 февраля.