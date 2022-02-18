Щербакова и Трусова пропустили тренировку перед показательными выступлениями на Олимпиаде

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова пропустили утреннюю тренировку перед показательными выступлениями на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Показательные выступления пройдут 20 февраля.

Как сообщили ТАСС в штабе сборной России, Трусова вернулась в Олимпийскую деревню после произвольной программы одиночниц с сопровождающим в 01:45 по пекинскому времени, она покинула арену в 01:30. Дольше всех на арене находилась Щербакова, которая сдавала допинг-тест после победы.

В четверг Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Трусова заняла второе место.