Бах: МОК следует принципу верховенства права в отношении к спортсменам

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции заявил, что организация исходит из принципа верховенства права в отношении к спортсменам.

"Мы следуем верховенству права. Если мы ему следуем, то надо отстраниться от того, что происходит, чтобы быть объективными. Если вы хотите обеспечить справедливое отношение к любому, несмотря на паспорт, происхождение, прошлые выступления, есть одна возможность - следовать законодательству, - сказал президент МОК. - Если вам что-то не нравится, если вы не согласны с решением суда, в интересах международной спортивной системы придется с ним согласиться".

Бах также отметил, что МОК доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и примет необходимые меры в случаи нарушения спортсменами допинга.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые 14 февраля были отклонены Спортивным арбитражным судом.