Хоккеист сборной России Андронов назвал игру шведов на Олимпиаде нетипичной для них

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею на олимпийском турнире в Пекине играет в нетипичном для себя стиле. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Сергей Андронов.

Полуфинальный матч олимпийского турнира между сборными России и Швеции пройдет в пятницу и начнется в 16:10 мск.

"Они хорошо борются. Хорошо играют в обороне, что для них нетипично", - сказал Андронов.

Хоккеист также сообщил, что пропустил тренировку в четверг из-за небольшого повреждения. В пятницу он занимался в общей группе.

Андронов объяснил слова главного тренера российской сборной Алексея Жамнова о психологическом грузе наличием большого количества молодых игроков в команде. "Это Олимпиада, результат важен, он придавливает, но этим и интересней. Но сегодня то время, чтобы показать себя", - подчеркнул он.

Финал олимпийского хоккейного турнира пройдет 20 февраля.