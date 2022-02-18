Хоккеист Шарипзянов: ситуация на Олимпиаде должна закалить фигуристку Валиеву

ПЕКИН, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг фигуристки Камилы Валиевой должна закалить спортсменку в дальнейшем. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов.

Валиева в четверг заняла четвертое место в женском одиночном катании на Олимпиаде. В Пекине 15-летняя спортсменка оказалась в центре допингового скандала, она лидировала после короткой программы, в произвольной она допустила несколько грубых ошибок, что лишило ее возможности завоевать медаль. Олимпийский чемпионкой стала Анна Щербакова, серебряным призером - Александра Трусова.

"С одной стороны, рад за наших, что у нас золотая медаль, а за Камилу обидно, такого давления столько не должно быть на 15-летнюю девочку. Это закалит ее на всю жизнь, она запомнит на всю жизнь и после этого будет еще сильнее в спортивном и ментальном плане. Я бы хотел, если у меня будет дочь, чтобы она пошла бы в фигурное катание и была такой же смелой, как эта девочка", - сказал Шарипзянов.